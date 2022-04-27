كيف تأثرت واردات الغاز إلى أوروبا بالحرب في أوكرانيا؟

تبدو إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا الشرقية غير مؤكدة إلى حد كبير بعد أن أبلغت شركة الغاز العملاقة في البلاد «غازبروم»، بولندا وبلغاريا، أنها توقف الإمدادات لـ«CNBC».

وتأتي هذه الخطوة بعد رفض البلدين طلب موسكو الأخير بدفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل؛ لكنها تتزامن أيضًا مع تصاعد حاد في التوترات بين الحلفاء الغربيين وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا للشهر الثالث، وفقاً لـCNBC.

وقف الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أصدرت شركة غازبروم بيانًا قالت فيه إنها أوقفت إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، وكلاهما مستهلك ثقيل للغاز الروسي بسبب عدم سداد المدفوعات بالعملة الروسية، وقالت إن الإمدادات تستأنف بمجرد سداد هذه المدفوعات.

وحذرت غازبروم، في بيانها، كلا البلدين من أي سحب غير مصرح به لإمدادات الغاز التي تتدفق عبر أراضيهما.

بلغاريا وبولندا دولتان عبور

وتعتبر بلغاريا وبولندا دولتي عبور في حالة السحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، وتنخفض إمدادات العبور بهذا الحجم.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا صباح الأربعاء، حيث ارتفع عقد الغاز بالجملة الهولندي لليوم الثاني، وهو معيار قياسي لأوروبا، بنسبة 24.2% إلى 115.75 يورو «122.40 دولار» لكل ميجاوات /ساعة، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة لشهر يونيو بنحو 20 بنسًا ووصل إلى 222 بنسًا «2.78 دولار».

وقالت شركة النفط والغاز البولندية المملوكة للدولة PGNiG، إن شركة غازبروم أبلغتها يوم الثلاثاء بوقف الإمدادات التي يتم تسليمها إلى البلاد عبر خط أنابيب يامال، اعتبارًا من صباح الأربعاء.