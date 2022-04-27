عضو منظمة العالمية للأزهر: شهر رمضان هو شهر البر والطاعة والإحسان

قال الدكتور تامر خضر، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن شهر رمضان هو شهر الطاعة والإحسان والبر والخير، ولقد فضل الله سبحانه وتعالي الشهور بعضها على بعض والليالي أيضا حتى جعل رمضان درة الشهور واختار فيه ليلة جعلها خير الليالي، وكانت هي ليلة القدر «ليلة القدر هي ليلة الرحمة والسعة والضياء والنور».

خضر: الله عز وجل فضل الأيام والليالي والشهور

وأضاف «خضر» خلال حواره ببرنامجه «تسامح ورحمه»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الله سبحانه وتعالى قد فضل تلك الأمة، ومن أجل هذا التفضيل فقد فضلها بالأيام والليالي والشهور، وليلة القدر قد سميت بهذا الاسم لأكثر من أمر، أولهما هو أن الله سبحانه وتعالي قدر في هذه الليلة أرزاق العباد وأجلهم، وجعل في كل ليلة من هذه الليلة في كل عام من رمضان يقدر ما للعبد في السنة التي تليه.

خضر: في ليلة القدر تنزل الملائكة للأرض فتضيق

وأوضح عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن تلك الليلة قد سميت بهذا الاسم لأن الملائكة تنزل للأرض فتضيق الأرض من كثرة الملائكة وتصبح الأرض ضيقة بسبب كثرة الملائكة التي تنزل في هذه الليلة، كما وسميت بهذا الاسم لأن الحق سبحانه وتعالى قد أنزل فيها القرآن من الله سبحانه وتعالي بوحيه الأمين جبريل عليه السلام، ونزل على النبي صلي الله عليه وسلم، لخير أمة أخرجت للناس.

وتابع: «هي ليلة ذات قدر أنزل فيها الحق ربنا كتابه فكانت ذا قدر بملك ذا قدر على رسول ذا قدر على أمة ذات قدر فكانت ليلة القدر وهي ليلة النور والراحة والسعة والأمان والخير».