قبل عيد الفطر.. ضبط 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات مكثقة للرقابة على محلات الجزارة قبل عيد الفطر، لضبط الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما أسفر عن ضبط 10 أطنان لحوم ودجاج وأسماك.

وأصدرت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بيانا بإشراف اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، ذكرت فيه أن المديرية شكلت لجانا تفتيشية بالتنسيق من مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك، لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف المراكز والمدن.

ضبط 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف البيان، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 114 محضر مخالفة، وضبط 10 أطنان، و720 كيلو جراما لحوم ودجاج وأسماك مخالفة، تشمل 852 كيلو جراما لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و104 كيلو جرامات لحوم مجمدة ولحوم مصنعة ودجاج، و9 أطنان و694 كيلو جراما أسماك بدون بيانات ومجهولة المصدر، و18 كيلو جراما لحوم مصنعة وكبدة.

واختتم البيان، بأنه تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.