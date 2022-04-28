خناقة بين طلاب ومعلمين مدرسة «رؤية» في مسلسل دايما عامر الحلقة 26

نشبت عدة مشكلات بين طلاب ومعلمين في مدرسة رؤية الخاصة بقسميها الناشونال والإنترناشونال، خلال رحلتهم إلى محافظة الأقصر، وذلك في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 26، وتدخل عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، لفض الاشتباك بمساعدة ميس زهرة، مديرة المدرسة وتقوم بدورها الفنانة لبلبة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 26

وقع سوء تفاهم في مسلسل دايما عامر الحلقة 26، بين ميس «همت»، مدرسة مادة اللغة الإنجليزية بقسم «الناشونال» في مدرسة «رؤية»، وتقوم بدورها سما إبراهيم، وميس «فدوى»، مدرسة مادة التربية الموسيقية، وميس «ماهيتاب» مدرسة مادة المسرح والدراما، بقسم «إنترناشونال» بالمدرسة، ويجسد دوريهما ميرنا نور الدين، وسينتيا خليفة.

جاء الخلاف بسبب تدخل «فدوى» و«ماهيتاب»، بالتعديل على ميس «همت» خلال شرحها لبعض المعلومات للطلاب أثناء الرحلة، ونشبت مشادة كلامية بينهن، وساند مدرسين «الناشونال» زميلتهم «همت»، وقرروا جميعًا المغادرة والعودة للقاهرة.

مصطفى شعبان يحتوى خلافات ناشونال وإنترناشونال في الأقصر

وتدخل عامر عبد الرازق، وميس «زهرة»، لإنهاء الخلاف ومحاولة إجراء صلح بين جميع الأطراف، وبعد وقت قصير نجحت محاولتهما في إقناع الجميع بالعدول عن فكرة العودة إلى القاهرة.

وفي الوقت نفسه، نشبت مشاجرة بين طلاب «ناشونال» و«إنترناشونال» بالمدرسة، داخل أحد معابد الأقصر، بسبب قصة حب تجمع بين طالب «إنترناشونال»، وطالبة «ناشونال»، وتدخل عامر عبد الرازق بصحبة مدرسين بالمدرسة للفصل بين الطلاب وإنهاء المعركة.