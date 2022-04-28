محافظ قنا: تنفيذ 2440 مشروعا للشباب بتكلفة 95 مليون جنيه خلال 3 أشهر

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اعتماد مبلغ 95 مليونًا و5 آلاف و514 جنيهًا لتنفيذ عدد 2440 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

المشروعات الصغيرة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة

وأضاف «الداودي»، أن عدد المشروعات الممولة من الجهاز بلغت 2440 مشروعا، منها 199 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 42 مليونًا و857 ألفًا و763 جنيهًا، ووفرت 567 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2241 مشروعا بتمويل قدره 52 مليونا و147 ألفا و751 جنيها ووفرت 3901 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا، وذلك في الوقت الذي تولى فيه المحافظة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وفي ذات السياق، كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد التقى 38 شابا من شباب مشروع «سيارة الطعام المتنقلة» في وقت سابق، وذلك لتذليل العقبات التي تواجههم أثناء البدء في مشروعاتهم.

مبادرة سيارة الطعام المتنقلة

وقال محافظ قنا إن مبادرة «سيارة الطعام المتنقلة» تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم مشروعات الشباب من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف رؤية مصر 2030.