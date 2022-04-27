ضبط 3 أشخاص بحوزتهم معدات وأجهزة لإدارة شبكات إنترنت بدون ترخيص بطهطا

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج، من ضبط 3 متهمين وبحوزتهم معدات وأجهزة لإدارة شبكات إنترنت بدون ترخيص.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، يفيد ورود محضر من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، يتضمن تمكن ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط إدارة شرطة الاتصالات، من ضبط المدعو «إبراهيم ك ع س»، 25 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طهطا، وبحوزته معدات توصيل الإنترنت بالمخالفة للقانون، حيث ضُبط معه 7 «راوتر» و4 «سويتش» ومحولان كهربائيان، ولفة سلك حوالي 30 مترا.

ضبط المتهم الثاني بمركز طهطا

كما ورد محضر من قسم طهطا بمحافظة سوهاج، يتضمن ضبط المدعو «حسن ط ا ع»، 30 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طهطا، وبحوزته عدد من الأجهزة التي تُستخدم في توصيل الإنترنت بشكل غير شرعي.

ضبط معدات لتوصيل الإنترنت بشكل غير شرعي

وورد محضر أيضًا من قسم طهطا بمحافظة سوهاج، يتضمن ضبط المدعو «محمد ر ا ع»، 35 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طهطا، وبحوزته أجهزة ومعدات تُستخدم في توصيل الإنترنت للمنازل بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهميين بالتحريات والمضبوطات، أقروا بإدارة شبكات إنترنت بدون ترخيص، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تحريز المضبوطات.