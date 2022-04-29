ميس زهرة تطالب عامر عبد الرازق بالاستقالة في مسلسل دايما عامر الحلقة27

تصاعدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 27، على إثر طلب ميس زهرة، مديرة مدرسة رؤية الخاصة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، من عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ضرورة تقديم استقالته بعد عودة رحلتهم المدرسية من أسوان إلى القاهرة، بعد تجدد الخلافات بين الطلاب في الرحلة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 27

وكانت طالبات من المدرسة قسم إنترناشونال، خلال تواجدهن في أسوان، في مسلسل دايما عامر الحلقة 27، قمن بالاعتداء على زميلتهن بقسم ناشونال المصابة بالبهاق، وتبادل الجميع الضرب بالأيدي، وتدخل عامر عبد الرازق، ويقوم بدوره مصطفى شعبان بفك الاشتباك.

وفوجئ عامر عبد الرازق، بطلب ميس زهرة، مديرة المدرسة، بضرورة تقديمه استقالته من عمله كمشرف اجتماعي في المدرسة بعد انتهاء رحلة أسوان وعودتهم إلى القاهرة.

تصالح فدوى وهمت في النوبة

وخلال أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 27 احتفلت مدرسة رؤية خلال تواجدهم في أسوان، بمشاركتهم في فرح نوبي، داخل أحد المنازل النوبية بعد استضافتهم من قبل حمزة النوبي، زميل عامر من أيام الجامعة، ويقوم بدوره محمد جمعة، كما تصالحت ميس فدوى وميس همت وميس ماهيتاب، بعد المشادة التي اندلعت بينهم.

وفي جلسة ودية قام فريق المدرسة من هيئة التدريس خلال تواجدهم في أسوان، بالقيام بلعبة الصراحة، التي تقوم على طرح سؤال واحد، يقوم الجميع بالإجابة عليه.