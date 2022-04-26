بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا

منذ بداية عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، حظي بنسب مشاهدة مرتفعة في مصر والوطن العربي، حيث قال الناقد الفني بدر الحجرف إن الدراما المصرية خلال موسم رمضان هذا العام كانت الأفضل عربيا من حيث الكم وعدد المسلسلات التي تم تقديمها على الشاشة الصغيرة والتي لقيت ترحيبا من المشاهد المصري والعربي على حد سواء.

الدراما المصرية هذا العام تألقت من عدة جوانب

وأضاف الحجرف أن الدراما المصرية هذا العام تألقت من عدة جوانب سواء السيناريوهات التي جسدت تاريخا حديثا كمسلسل الاختيار 3 الذي يجسد بطولته الفنان ياسر جلال، أو الاجتماعية التي تنافش قضايا شائكة كمسلسل فاتن أمل حربي الذي قامت بطولته الفنانة نيللي كريم، وأيضا السيناريوهات الكوميدية كمسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي.

ولفت إلى أن مسلسل الكبير أوي 6 كان من أفضل الأعمال هذا الموسم، منوها بأن الفنان أحمد مكي كعادته تألق في بطولة المسلسل، وقدم دورا واداء عاليا للموسم السادس على التوالي، منوها بأنه لم يلحظ أي انتقاد للفنان أو المسلسل حتى الآن.

ونوه بأن استمرار هذا المسلسل لموسمه السادس حالة فريدة لم تتكرر من قبل ويعد المسلسل حالة استثناىية خصوصا وأنه عمل كوميدي، قائم بالأساس على الإفيهات والمواقف الغريبة التي تحدث طول حلقات المسلسل، الذي اعتبره العديد من النقاد والفنانين بمثابة إنجاز درامي ملفت لم يتكرر من قلل.

ولفت بدر الحجرف إلى أن الشخصيات الثلاثة التي يجسد دورها الفنان أحمد مكي، وهي شخصيات الكبير وجوني وحزلقوم، تتطلب جهدا إضافيا من الفنان أحمد مكي والتي تعد شخصيات صعبة لأنها تتغير كل حلقة وفي كثير من المشاهد الواحدة وهو ما يستدعي انتباه جيد من كاست العمل خلف الشاشة لمنع اختلاط او تشابه الشخصيات الثلاث.

وشدد الحجرف على أن أهم ما في حلقات مسلسل «الكبير أوي» القضايا والأفكار المطروحة بشكل مبسط، ونجاح الفنان أحمد مكي في تجسيده الشخصيات الثلاث سواء الصعيدية التي يمثلها «الكبير» أو الشخصية الأجنبية التي يمثلها «جوني»، وأخيرا شخصية «حزلقوم» البلهاء، والتي نجح مكي في تجسيدها بشكل رائع.