حظك اليوم برج الحمل السبت 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل أول الأبراج الفلكية، ويتسم مولوده، بأنه شديد الشجاعة، لا يخاف أي شيء، كما أنه يكره أن يساومه أحد على سلامه النفسي، يحب أن يكون دائما مسيطر على الأمور من حوله، وفي إطار ذلك، يحب السفر والحركة والمغامرات، ويكره أن يؤدي شيئا تقليديا أو رتيب.

وتقدم عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، ما يجعلك أفضل في حياتك المهنية، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

حظك اليوم مواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي، الخاصة بتوقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.

عيوب برج الحمل

وأبرز عيوب مواليد برج الحمل أنه لا يتحكم في عصبيته أبدا، فهو يدخل في نوبة غضب ولا يستطيع ان يوقفه أحد، كما انه برج عفوي للغاية يقول ما بداخله دون أن يجمله متسخدما أسلوب التفكير بعد التصرف، مما يندرج تحت طاولة التسرع عند بعض الأشخاص.

كما أنه يتسم بقلة الصبر ودائم التفكير في كل شئ، فهو ديكتاتور في كل المواقف التي تقابله كما أنه يحب أن ينفذ رأيه على حساب أي شئ وأي شخص آخر، مهما كانت الظروف والملابسات من حوله حيث انه يحب نفسه ويضعها في المقام الأول في كل الأمور التي تجري في حياته.