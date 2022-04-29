النرويج تحظر مرور السفن الروسية من موانئها بدءا من مطلع مايو المقبل

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، منذ قليل، إعلان الحكومة النرويجية إغلاقها لموانئها البحرية أمام السفن الروسية مثلما فعل الاتحاد الأوروبي، على أن تستثنى سفن الصيد فقط.

وأكدت الحكومة النرويجية وفقا لقناة «يورونيوز» الأوروبية، أن الحظر يفرض على القوارب التي ترفع العلم الروسي وتمنع من التوقف في الموانئ النرويجية، ويبدأ تفعيل القرار في السابع من شهر مايو المقبل، ولن يؤثر على قوارب الصيد.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية «أنيكين فيتفلت» - في بيان لها- «إن العقوبات تعد وسيلتنا الرئيسية للضغط على النظام الروسي، فمن المهم أن نقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لمواصلة إضعاف قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا».