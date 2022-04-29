حملة إزالة مكبرة بطهطا وأخميم تستهدف المباني المخالفة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس المركز عدد حالتين تعد ببندر طهطا على مساحة 22 سهم تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتمت الإزالة بإشراف أشرف محمد محمود نائب رئيس المدينة، والمهندس زكريا محمود عطية مدير الإدارة الزراعية، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة ومسؤولي حماية الاراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

إزالة شدة خشبية بمركز طهطا

كما تم إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بقرية الصفيحة بطهطا بمحافظة سوهاج.

إزالة بناء مخالف على مساحة 100 متر في حملة بأخميم

وفي إطار أخر شنت الوحدة المحلية لقرية الكولة في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حملة لإزالة أعمال البناء المخالف، وأسفرت عن إزالة وفك الشدة الخشبية ووقف أعمال البناء المخالف بناحية نجع الحراز على مساحة 100متر تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بحضور سكرتير الوحدة ورئيس قسم التنظيم بالوحدة وفنيي التنطيم وعمال الوحدة المحلية بأخميم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، وبتكليفات من حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

متابعة يومية لمخالفات البناء

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج على المتابعة اليومية لفرق الرصد والمتابعة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات ومخالفات لقانون البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإزالتها في مهدها منعا لتطويرها.