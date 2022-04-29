السيطرة على حريق بحوش بهائم في أسيوط 

سيطر منذ قليل رجال الأطفاء من قوات الدفاع المدني على حريق شب بحوش للبهائم بمنطقة الشادر دون خسائر بشرية في الأرواح أو إصابات باسيوط.

إخطار مديرية الأمن

وكان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد بوصول بلاغ إلى شرطة النجدة بوقوع حريق بأحد الأحواش المخصصة لتربية الماشية بالقرب من منطقة الشادر الكائنة بدائرة قسم أول بحى غرب.

قوات الإطفاء بموقع الحريق

وعلى الفور قامت وحدة الدفاع المدني من رجال الإطفاء بالتحرك والوصول إلى محل البلاغ وموقع الحريق وبحضور نائب مأمورقسم أول؛ ومحمد بشير رئيس حي غرب والدكتور محمد عبدالراضي وهانى محمد نائبى رئيس الحي وعبدالرحمن القرن مسؤول الأزمات بالحي.

شهود عيان

قال بعض الأهالى إن يرجح وقوع الحريق نتيجة عقب سيجارة تسبب في اشتعال النيران داخل حوش الماشية.

وأضاف آخرون اشتعال الأشجار جاء نتيجة تطاير بعض من شرارة النيران التي لحقت بها فتسببت في استعمالها.

السيطرة على الحريق

تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي لحقت بالأشجار المجاورة دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران ووجود شبهه جنائية من عدمه.