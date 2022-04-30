درجات الحرارة اليوم السبت 30-4-2022.. العظمى بالقاهرة 33 مئوية

ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة شهدته كل المناطق أمس الجمعة، جعلت المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وخلال الفترة المقبلة، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها توقعات حالة الطقس ودرجات الحراراة اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 30 أبريل 2022، المتوقعة على كل الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، كالتالي:

القاهرة 33 17

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 18

دمنهور 32 18

بلطيم 31 19

مطروح 24 17

السلوم 26 18

سيوة 31 19

بورسعيد 28 17

دمياط 26 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 34 18

السويس 35 19

العريش 30 18

رفح 30 18

رأس سدر 31 18

نخل 33 20

نويبع 34 21

طابا 34 20

كاترين 27 18

الطور 35 19

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 35 21

مرسى علم 35 22

الفيوم 35 18

بني سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 40 24

قنا 41 23

الأقصر 41 23

أسوان43 25

إدفو 43 27

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 41 125

شلاتين 39 22

أبو رماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21.