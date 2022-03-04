120 مشاركا بمشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية في الدقهلية

شارك 120 شخصًا من الجنسين، اليوم الجمعة، في فاعليات مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية بالحديقة العامة بشارع الجيش بمدينة المنصورة، الذي تنظمه الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية.

تمرينات لياقة بدنية في الهواء الطلق

المشروع يتضمن فعاليات تنشيط الرياضة، من رياضة المشي والجري، وإجراء تمرينات لياقة بدنية في الهواء الطلق، بجميع الفئات العمرية، الذين أكدوا أن المشروع ساعدهم على ممارسة الرياضة، وأثر على لياقتهم البدنية وعودة النشاط والصحة العامة لهم بعد ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.

تدريب رياضي على أيدي متخصصين

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان، أن التدريب ‏يقوم على يد متخصصين من الإدارة العامة للرياضة منذ بدايته في 21 يناير الماضي يوم الجمعة من كل أسبوع ويستمر لمدة 5 شهور.

ومدربو المشروع هم: محمد أبو العينين، شيماء الحسيني، ومتابع المشروع وفاء نعمان، وإشراف محمد قناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالمديرية.

وقال علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن المشروع يأتي كوسيلة هادفة وفعالة نحو تحقيق الممارسة الرياضية وتحسين صحة المواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية

وأضاف أن المشروع يستهدف نشر ثقافة الرياضة لجميع المراحل العمرية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضي، مؤكداً أن البرنامج يلقى نجاحا كبيرا، من خلال مدربون متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأشار إلى أن مشروع الحدائق والمتنزهات الرياضية يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة بالمديرية.