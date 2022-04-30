ضبط 149 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 90 ألف حكم قضائي متنوع في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 174 قضية مخدرات

وضمن حملات وزارة الداخلية، جرى ضبط 149 قطعة أسلحة نارية بحوزة 126 متهمًا، وتنفيذ 89832 حكمًا قضائيًا، وضبط 174 قضية مخدرات مع 249 متهما، و3 تشكيلات عصابية ضمت 3 متهمين ارتكبوا 8 جرائم.

ضبط 25 ألف مخالفة مرورية

كما تمّ ضبط 24 هاربًا، و16 بلطجيًا، وضبط 335 دراجة نارية مخالفة، و25469 مخالفة مرورية، وإعادة 8 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها إلى جانب فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.