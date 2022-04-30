توجيهات عاجلة من «التعليم» لرؤساء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الإعدادية

استعدادات مكثفة تتم حالياً في المديريات والإدارات التعليمية على قدم وساق، لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، بالتنسيق مع مدارس المرحلة الإعدادية، والتي ستعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان بصفة مستمرة وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجنة الامتحانية.

استلام صناديق الأسئلة يومياً

وجهت المديريات خطابات عاجلة للإدارات التعليمية وخاصة رؤساء مراكز توزيع الأسئلة للشهادة الإعدادية، تفيد بضرورة وجود تفويض معتمد من الإدارة التعليمية بالرماجعة والصندقة واستلام مظاريف أسئلة الامتحانات مع المفوض إليه بذلك، مؤكدة أن عملية الصندقة تتم على مرحلتين وسيتم استلام صناديق الأسئلة يومياً وبالنسبة للغدارات الخارجية في اليوم السابق ليوم الامتحان مع ضرورة الالتزام التام بالموعد والتاريخ المحدد.

وشددت المديريات في خطابها، على ضرورة التزام جميع المشاركين في عمليات المراجعة والصندقة والاستلام بالإجراءات الوقائية من إرتداء الكمامة واستخدام المطهرات حرصاً على سلامة الجميع، مؤكدة على ضرورة توافر الحراسة الأمنية اللازمة والكافية لتأمين الصناديق حتى وصولها إلى مقر مركز التوزيع بالإدارة ولحين تسليم مظاريف الأسئلة للجان سير الامتحان.

ضرورة توفير عدد كاف من الصناديق لوضع مظاريف أسئلة الامتحانات

وأكدت مديريات التعليم على ضرورة توفير عدد كاف من الصناديق لوضع مظاريف أسئلة الامتحانات وأن تكون الصناديق سليمة تماماً ومؤمنة بأقفال سليمة ومرقمة تبعاً لكل صندوق وتوفير الأدوات اللازمة لمعلية الصندقة من أقلام فلوماستر وسلوتب وغيرها، وضرورة وجود عدد كاف من العمال لحمل صناديق الامتحانات بأمان.

ونبهت المديريات التعليمية، على ضرورة التأكد من خلو مركز توزيع الأسئلة الخاص بالغدارة التعليمية من أي امتحانات سابقة لأي مرحلة دراسية مع ضرورة إعادة أي مظاريف أسئلة زائدة بالمركز إلى المطبعة السرية في اليوم التالي لها، مؤكدة على الحضور في أيام استلام الصناديق من المطبعة قبل الموعد المحدد لسرعة إتمام عملية التسليم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني الجيزة

-امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 14 مايو المقبل.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد 15 مايو المقبل.

-امتحان مادة العلوم يوم الإثنين 16 مايو المقبل.

-امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين 16 مايو المقبل.

- امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 17 مايو المقبل.

- امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 18 مايو المقبل.

-امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 19 مايو المقبل وامتحان التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي القاهرة 2022

- السبت 21 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- الأحد 22 مايو 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

- الاثنين 23 مايو 2022 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 مايو 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 25 مايو 2022 امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

- الخميس 26 مايو 2022 امتحان مادة العلوم.