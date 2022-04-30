يهتم كثير من المواطنين في محافظة الغربية بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022، حرصاً منهم على الاستعداد مبكراً والذهاب إلى ساحات صلاة العيد، التي توفرها مديرية الأوقاف بالغربية، وتم تجهيزها لاستقبال المصلين وأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الغربية

يبحث غالبية مستخدمي الإنترنت ورواد التواصل الاجتماعي على موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الغربية، وتقدم «الوطن» إلى قرائها موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الوقت، إذ أعلنت وزارة الأوقاف أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:36‏ صباحاً، بحسب التوقيت المحلي لمدينة طنطا، ووفقاً للهيئة العامة للمساحة.

وبحسب الحسابات الفلكية، من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في الغربية صباح يوم الاثنين في تمام الساعة 5:36 صباحاً، ووضعت وزارة الأوقاف عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر وخطبة العيد، وذلك في إطار الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث مدة خطبة عيد الفطر 2022 في الغربية 10 دقائق، على أن تفتح المساجد أبوابها أمام المصلين قبل موعد صلاة عيد الفطر بنصف ساعة.

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وتكثف الأجهزة التنفيذية من جهودها من أجل تنظيف الشوارع ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر 2022 بالغربية، الى جانب تكثيف الحملات التموينية من أجل ضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة الغلاء قبل عيد الفطر المبارك، وأيضا وضعت المديريات في محافظة الغربية خطة طوارئ قصوى والغاء الإجازات في المديريات الحيوية للتعامل بشكل فوري مع أي طوارئ وعلى رأسهم مديرية الصحة والزراعة والطب البيطري.