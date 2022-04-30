موعد عيد الفطر 2022 في مصر وتوقيت صلاته واستطلاع هلال شهر شوال

بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، يبحث الكثيرين عبر المحرك العالمي «جوجل» عن موعد عيد الفطر 2022 فلكيًا، وموعد استطلاع هلال شهر شوال شرعًا، وكافة المحافظات في جمهورية مصر العربية.

وفي إطار حرص البوابة على الإجابة على التساؤلات التي يبحث عنها القراء عبر المحركات العالمية، لذلك يعرض موقع «الوطن» موعد عيد الفطر 2022 فلكيًا وشرعا، ومواعيد صلاة العيد في المحافظات المختلفة.

موعد عيد الفطر 2022

وفق توقعات معهد البحوث الفلكية فإن موعد عيد الفطر 2022 فلكيًا، يوافق يوم الاثنين 2 مايو 2022، ويكون الأحد الأول من مايو 2022 هو المتمم لـ «شهر رمضان».

بينما شرعًا يتم استطلاع هلال شهر شوال المبارك اليوم السبت الموافق 31 أبريل المقبل، من خلال احتفال يذاع من دار الإفتاء المصرية، التي تستطلع الهلال بعد صلاة العشاء مباشرة.

مواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات

وبحسب الإمساكية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، فإن مواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات المختلفة جاءت كالآتي:

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبوسمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29

ويتم تحديد موعد صلاة العيد، بعد شروق الشمس بقيد رمح، آي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة بعد الشروق.