كلب مسعور يعقر 13 طفلا بالعياط.. والطب البيطري يتحفظ عليه

تعرض 13 طفلا للعقر من كلب مسعور بمنطقة العياط في الجيزة، قبل أن تنسق مديرية أمن الجيزة مع الطب البيطري، ويتم السيطرة على الكلب واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بداية البلاغ عن الكلب المسعور

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماهر رئيس مباحث مركز شرطة العياط بالجيزة، يفيد تعرض عدد من الأطفال للعقر من جانب كلب مسعور ، وعلى الفور تم التنسيق مع مسؤولي الطب البيطري، والتحفظ على الكلب واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

التحقيق في الواقعة

أخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب النيابة العامة التي تولت التحقيق.