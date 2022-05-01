إعدام أكثر من 2 طن مواد غذائية فاسدة في حملات لـ«صحة الدقهلية»

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، عن إعدام 2 طن و274 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة و95 لتر عصائر وألبان وزيوت غير صالحة خلال المرور على 175 منشأة غذائية بمدن المحافظة، في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك استمرار الحملات التفتيشية على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن محافظة الدقهلية بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

مراقبة الأغذية بالدقهلية تشن حملات على عدد المحلات

وبحسب بيان صحفي لمديرية الصحة بالدقهلية فقد شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور والتفتيش علي عدد من المطاعم ومصانع الكحك ومخابز الحلوى ومحلات الفسيخ والأسماك المملحة، للتأكد من سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطنين والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية السليمة في أماكن تداول الأغذية حيث تم المرور على 175 منشأة غذائية تبين أن منها 51 منشأة تدار بدون ترخيص وكذا 6 منشآت تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة وبها خطر داهم من استمرار التشغيل واستوجبت الغلق و3 منشآت تدار بدون ترخيص وبها خطر داهم وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية لاستصدار قرار بغلقها.

محاضر نقص اشتراطات صحية

أوضحت أنه تم تحرير 160 محضر تشمل محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية ومحاضر لنقص الاشتراطات الصحية.

وذكرت أنه تم اعدام كمية كبيرة من الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية بإجمالي وزن 2274 كجم مواد غذائية متنوعة و95 لتر عصائر وألبان وزيوت غير صالحة، كما تم سحب عدد 537 عينة أرسلت للمعامل المشتركة لفحصها وبيان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وما زالت الحملات مستمرة يوميا صباحا ومساء حسب التعليمات.

تكثيف حملات الرقابة

شدد الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.