حظك اليوم برج الثور الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، شخص قوي، يستخدم قوته دائما في نصرة ومساعدة الضعفاء، يحب أن يكون حاميا للجميع، كما يحب أن يكون البطل دائما بين أفراد عائلته والمحطين به، حريص جدا على إرضاء المحطين به، يسعى لمساعدة الجميع، وكل من يلجأ إليه ويطلب مساعدته، مخلص جدا لأسرته ولأصدقائه، متمسك بشدة بالعادات والتقاليد.

كما يسعى دائما مولود برج الثور، إلى النجاح في عمله، ويعمل على تحقيق ذلك بإظهار نشاطه الدائم لرؤسائه فى العمل، ومحاولاته الدائمة أن يتحمل أية مسئوليات في نطاق عمله، دائما يكون المخطط الأول ضمن دائرة عمله، يضع الخطط التي تساعد في نجاح المشروعات المهنية التي يعمل عليها، وهذا ما يزيد من فرص نجاحه، وسرعة حصوله على ترقيات في تدرجه الوظيفي.

من عيوب برج الثور، أنه سريع الغضب، شديد العصبية، يرفض المناقشة إذا كان مقتنعا بأفكاره وقراراته الخاصة، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وكثير ما يكون ديكتاتور في رغبتة لتنفيذ هذه الأفكار والآراء، كما أنه من السهل استفزازه من جانب المحيطين به.

حظك اليوم برج الثور مهنيا وصحيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الأبراج، بضرورة مراجعة حساباتك اليوم، وإنجاز أعمالك مولود برج الثور، إذ أن القمر في منزلك الثاني، لهذا عليك أن تهتم بإنجاز أعمالك بعناية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا واجتماعيا

إن مولود برج الثور اليوم، من المحظوظين، إذ أن فينوس موجود اليوم، في منزل الأصدقاء، لهذا فأنها ستمنحك الجاذبية، وعليك أن تعتني بأقوالك.