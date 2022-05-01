محافظ شمال سيناء يفتتح تجمع الشياخة بوسط سيناء

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تجمع الشياخة بمدينة نخل بوسط سيناء، وذلك استمرارا لجهود الدولة في تنمية وأعمار سيناء، وتحويل الأراضي الصحراوية إلى تجمعات عمرانية وبقع خضراء زراعية.

شارك في تنفيذ المشروع التنموي العملاق مؤسسة بيت الزكاة المصري، تحت إشراف المحافظة.

إنشاء 25 منزل كامل المرافق بوسط سيناء

وذكر بيان ديوان عام محافظة شمال سيناء أن المشروع يشمل إنشاء 25 منزل بدوي كامل المرافق والتجهيزات على أحدث طراز عمراني بما يتناسب مع البيئة السيناوية والحياة العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى بناء مسجد عملاق بالتجمع ودار ضيافة، ومراكز حرفية وتوصيل جميع المرافق الضرورية والبنية التحتية للتجمع ومحطة تحلية مياه شرب.

وزع المحافظ عقود تملك المنازل للمستحقين من أهالي تلك المناطق، وهم من الأسر الأكثر احتياجا واستحقاقا.

الدولة لا تدخر جهدا في توصيل الخدمات لأهالي سيناء

وأكد المحافظ في كلمته أن الدولة لا تدخر جهدا للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة في سيناء، وتحويل المناطق الصحراوية إلى بقع منتجة وأراضي عمرانية وزراعية.

عواقل سيناء يقدمون الشكر للقيادة السياسية

فيما قدم شيوخ وعواقل وسط سيناء الشكر والتقدير للقيادة السياسية لما تبذله من جهد في أعمار سيناء، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء تجمعات سكنية، والعمل على توسعة الرقعة التجارية، ومد صغار المزارعين والمنتجين بالمستلزمات الزراعية المدعومة لمواصلة الأعمار والزراعة، متنمين الزيادة في أعمار المناطق.