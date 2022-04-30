مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29.. صراحة لذيذ تحرج المهندس يوسف

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29 عددا من المواقف الكوميديا، بسبب صراحة الروبوت لذيذ وزومبا الزائدة.

صراحة لذيذ تعرض يوسف للإحراج

بدأت حلقة مسلسل في بيتنا روبوت 2 بشعور يوسف بالرفض بسبب جسمه، فينادي لذيذ حتى يجهز شنطة الجيم، لكن لذيذ يعترض، لأن يوسف لا يذهب إلى الجيم، هو فقط يدفع الاشتراك ولا يذهب، كما أنه يتعهد بأن يبدأ دايت لتحسين مظهر جسمه، لكنه يبدأ يوم السبت.

يشعر يوسف بالغضب ويطلب من لذيذ الذهاب لتحضير الشنطة للذهاب إلى الجيم، وأن يتوقف عن صراحته المفرطة.

وعلى جانب آخر تجلس سارة والروبوت لذيذ لمشاهدة برنامج العبلة، على قناة المرأة والدلال، وتحاول سارة مجاملة الطبيبة من خلال الاتصال بالبرنامج ومدحها أمام المشاهدين، لكنها تطلب من زومبا أن تتحدث.

وتتحدث زومبا بصراحة، لكن المداخلة تعجب الطبيبة، وتجعلها تربح جائزة السفر لسانت كاترين، مما يجعل سارة غاضبة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.