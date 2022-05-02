جامع قمامة يهشم رأس طالب حتى الموت بسبب مشادة كلامية في 15 مايو

أنهى جامع قمامة حياة طالب بتهشيم رأسه بـ«شومة»، بسبب مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.

إخطار بوصول طالب مُهشم الجمجمة

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طالب مصاب بكسر وتهشم في عظام الجمجمة، ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين أن المتوفي يدعى «أحمد.م.م»، 20 سنة،طالب.

وبالفحص تبين أن سبب الوفاة كسر وتهشم في عظام الجمجمة بالإضافة إلى نزيف داخلي، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جامع قمامة وأضافت التحريات بأن مشادة كلاميه نشبت بين المتهم ووالد المجني عليه، بسبب رفض الأول ركن الأخير سيارته في الشارع، فتدخل المجني عليه في محاولة لإنقاذ والده، فاستعان المتهم بزميل له وسدد للمجني عليه عده ضربات بواسطة «شومة»، علي رأسه فسقط على الأرض جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وأوضحت التحريات أنه تم نقل المجني عليه للمستشفى لإسعافة إلا أنه لفظ أنفاسة الأخيرة، وجار ضبط وإحضار المتهم وعرضه على النيابة العامة.