حريق يلتهم واجهة عقار بقنا

التهم حريق واجهة عقار، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق.

إخطار بالواقعة

كان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، يفيد بالتهام حريق واجهة عمارة في منطقة المساكن بجوار معهد خدمة اجتماعية، وتبين أن سبب الحريق اشتعال كمية من المخلفات أسفل العقار.

السيطرة على الحريق

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء، بقيادة الرائد شريف أبو طالب، وتمام السيطرة علي الحريق، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.