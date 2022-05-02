محافظ البحيرة: توريد 1033 طن قمح للشون والصوامع

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الأحد بلغ 1033 طن من الأقماح المحلية حيث تم استلام 334 طن أمس.

35 شونة لاستلام الأقماح

وأشار محافظ البحيرة إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو57340 طن قمح.

أوضح المحافظ أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تبدأ عملها يوم الأربعاء المقبل، اعتبارا من الثامنة صباحا وعلى مدار فترتين حتى الثانية عشر من صباح اليوم التالي حيث بدأت اليوم الاثنين إجازة عيد الفطر وتستمر يومي الإثنين والثلاثاء.

وتضم اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها اعتبارا من الشهر الماضي وتستمر حتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بطاقة 336740 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستقبال الكميات الموردة.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

من الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 885 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 875 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 865 جنيها للأردب.