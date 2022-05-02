محافظ أسيوط يزور مستشفيات الإيمان العام والشاملة لتهنئة المرضى بالعيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام «الشاملة» لمتابعة سير العمل وتقديم التهنئة للمرضى ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما افتتح أقسام السكتة الدماغية والعناية الحرجة سموم وقسم المسنين بمستشفى الإيمان العام.

رافق محافظ أسيوط خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد بشير رئيس حي غرب، والدكتور أمجد صبحي مدير مستشفى الشاملة، والدكتور محمود محمد سيد نائب مدير مستشفى الإيمان، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية.

جولة محافظ أسيوط للمستشفيات

بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب وافتتاح قسم السكتة الدماغية الذي يتكون من 4 أسرة، كما افتتح قسم عناية الحالات الحرجة سموم ويتكون من 4 أسرة عناية و8 أسرة سموم بالإضافة إلى افتتاح قسم المسنين الذي يتكون من 12 سرير وافتتاح قاعة تدريب مستشفى الايمان والتي تتكون من 100 كرسي ومزودة بشاشات العرض وتابع سير العمل بتلك الأقسام.

تهنئة الأطباء والتمريض والمرضى بعيد الفطر

وقدم عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد كما زار المرضى بأقسام الجراحة والأقسام الداخلية وقدم لهم التهنئة بالعيد وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم وقدم لهم الهدايا العينية والمادية مهنئًا بعيد الفطر المبارك كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام «الشاملة» بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد، مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدما لهم الهدايا بعيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

رفع حالة الاستعداد خلال أيام العيد

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطوارئ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أي بلاغات أو حوادث، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيرًا إلى درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة وأماكن الحدائق والمتنزهات والتجمعات للتعامل مع الحالات الطارئة.