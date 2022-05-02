محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الإثنين عددا من دور رعاية الأيتام بالمحافظة لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور، وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال، كما افتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بدار الحنان للبنين بتكلفة بلغت 4 ملايين و100 ألف جنيه للمساهمة في تقديم الرعاية للأيتام بالأسلوب النموذجي بما يكفل حياة كريمة لهم.

رافق المحافظ خلال الزيارة مجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، والمهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

زيارة دور الرعاية الصفا والحنان

بدأ محافظ أسيوط زيارته بتفقد دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط، وقدم لهن التهنئة بالعيد واطمئن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام مقدمًا لهن الهدايا والعيديات والحلوى.

توجه المحافظ إلى دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح وافتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بالدار التي تم إنشاؤها منذ عام 1980، حيث قام بأعمال التطوير جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بتكلفة بلغت 4 ملايين و100 ألف جنيه، وتضمنت رفع كفاءة المبنى بالكامل وغرف المبيت والمطعم والمطبخ الخاص بالدار للمساهمة في تقديم الرعاية للأطفال الأيتام بما يكفل حياة كريمة لهم ويساهم في إعدادهم نفسيًا واجتماعيًا لتخريج جيل فاعل في مسيرة المجتمع نحو التقدم.

اهتمام كبير بدور الرعاية

وأشاد اللواء عصام سعد بأعمال التطوير التي تمت بدار رعاية الأيتام مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الأيتام وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لها وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، موجهاً بتوفير كافة الرعاية للأيتام بدور الرعاية في كافة مدن المحافظة موضحًا أن الاستثمار في البشر هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سبل الداعم لرعاية الأيتام

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع، مشيرًا إلى حرصه على تقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد.

توزيع الهدايا للأيتام

وفي ختام جولته بدار الحنان وزع المحافظ الهدايا والعيديات على الأطفال الأيتام كما قدمت جمعية الرعاية الاجتماعية درع للوزير المحافظ لدوره في دعم ورعاية الأيتام بالمحافظة.