وفد كنائس القليوبية يهنئ القيادات بعيد الفطر المبارك: الوحدة الوطنية راسخة

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والأنبا صليب أسقف كفر شكر وميت غمر والقس صموئيل زكي رئيس سنودس الإنجيلي نائبا عن القس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية وسمير جاب الله شيخ الكنيسة الإنجيلية، والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوفد على أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الوحدة الوطنية الراسخة

وخلال اللقاء تقدم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفها بالتهنئة للمحافظ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدين على أن شعب مصر دوما يتميز بالوحدة الوطنية الراسخة، وعمق المشاعر التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية النقية من أي شوائب.

محافظ القليوبية يشكر الوفد

ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر في وجدان الشعب المصري على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتا إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التي تجمع بين المصريين فى أوقات الرخاء والشدة.

جاء هذا اللقاء الودي الحميم بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وشيرين شوقي أمين عام جامعة بنها.