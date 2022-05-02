شاب ينهي حياته بتناول حبة حفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية في شبرا

أنهي شاب حياته بتناول حبة حفظ الغلال، لمروره بحالة نفسية سيئة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهه جنائية أم أنها واقعة انتحار، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعت أسرة المتوفي لسماع أقوالهم.

إخطار بوفاة شاب إثر تناوله حبة حفظ الغلال

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة إخطارا من معهد السموم بوفاة شاب إثر تناوله حبة حفظ الغلال، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «عماد.ع.م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية خلال الأيام الأخيرة من حياته، تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

العثور على مسن مقتولا بطلق ناري داخل شقته بالمعادي

وفي سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على شخص مقتولا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المعادي، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «عادل.إ.م»، 55 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إنه مصاب بطلق ناري في البطن، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.