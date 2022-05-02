«رفقاء الخير» توزع 100 عيدية وملابس للأطفال المرضى والأيتام بسوهاج (صور)

وزعت جمعية «رفقاء الخير» بمحافظة سوهاج، 100 مظروف يحتوي على عيدية لكل طفل، و100 علبة حلويات تحوي «خبيز العيد، البسكويت والغربة والكحك والبوتيفور»، في لافتة للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع الأطفال، وإشاعة جو البهجة بينهم، خاصة الأيتام والمرضى، بالإضافة لتوزيع ملابس العيد والبالونات والألعاب، وذلك بمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام، ومعهد الأورام بمحافظة سوهاج، وكذلك دار الأيتام بالمحافظة.

900 متطوع بمختلف مراكز محافظة سوهاج

وعن فكرة مبادرة «رفقاء الخير» يقول أحمد خالد مسئول المبادرة، إنها تضم أكثر من 900 متطوع ومتطوعة، من مختلف أطياف المجتمع السوهاجي، يمثل الأقباط منهم أكثر من 40%، وحرصوا جميعا على مشاركة أعمال الإطعام والأفكار، فهم يعملون جميعا على عدة مراكز مختلفة معا، منها مركز ومدينة سوهاج َمركز ومدينة طما ومركز ومدينة جرجا ومركز ومدينة المنشاة.

تقديم الدعم والمساعدة ورسم البسمة أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة، لتقديم الدعم والمساعدة، ورسم البسمة خاصة على وجوه الأطفال، إذ بدأت المبادرة نشاط إطعام بشهر رمضان، داخل مستشفى سوهاج الجامعي، إذ وزعت 800 وجبة إفطار يوميا، فضلا عن توزيع 200 وجبة بمركز المنشاة، و150 وجبة بمركز طما، و150 وجبة بمركز جرجا.

عيدية وملابس وألعاب لإسعاد الأطفال بعيد الفطر

وأضاف «خالد»، إننا قررنا إسعاد الأطفال بعيد الفطر المبارك، خاصة ممن حرموا من بهجته لظروف المرض أو فقد العائلة، فكانت فكرة توزيع العيدية وملابس العيد والألعاب، لإعادة خلق جو العائلة والعيد لديهم.

وعن اختيار المستشفى الجامعي بسوهاج لانطلاق فعاليات المبادرة، أوضح أنها من الأماكن الأكثر احتياجا للتواجد بجانب المرضى، وتضم مختلف أطياف ومراكز المحافظة.