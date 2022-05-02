هبة عبدالغنى: جسدت المرأة المصرية الطيبة والعنيدة فى «جزيرة غمام»

أعربت الفنانة هبة عبدالغنى عن سعادتها البالغة، للمشاركة فى مسلسل «جزيرة غمام» بموسم دراما رمضان المنقضى، حيث جسَّدت شخصية امرأة صعيدية تُدعى «حسنة» زوجة «محارب»، الذى جسد دوره الفنان فتحى عبدالوهاب، وهى سيدة سليمة الفطرة وزوجة قوية رغم بساطتها الشديدة.

وقالت هبة عبدالغنى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بردود فعل الجمهور وبحالة نجاح «جزيرة غمام» التى توقعتها قبل العرض، انطلاقاً من كون المخرج حسين المنباوى معروفاً بطريقته لطرح الشخصيات وتوظيفه للموضوعات درامياً، ولكنها استدركت قائلة: «ربما لم أتوقع أن تكون ردود الفعل كبيرة لهذا الحد، بدرجة تصل بالجمهور للتفاعل مع كل التفاصيل من ديكور ومزيكا وملابس».

وعن تحضيراتها لشخصية «حسنة»، قالت هبة عبدالغنى: «حاولت تجسيد السيدة المصرية الطيبة والعنيدة بنفس الوقت، التى لا تنكسر رغم بساطتها، فالأمر بالنسبة لنا كمصريين يأتى بصورة فطرية مثلما كانت السيدة هاجر، وكذلك كوننا خير أجناد الأرض، وما أريد قوله هو أن السيدة المصرية قوية وبنت أصول، كما أن الأستاذ عبدالرحيم كمال كاتب ممتع وتعمد إظهار الشخصية بهذا الشكل، وفى بعض المشاهد كانت حُسنة ترد بقوة على مواقف معينة، رغم عدم امتلاكها لأدلة على كلامها وشكوكها فى بعض الأحيان، فإنها تملك حاسة سادسة قوية وتثبت صحتها بالنهاية».

واستطردت فى حديثها قائلة: «شخصية حسنة قريبة من شخصيتى فى حياتى العادية، فأنا الأخت الكبرى التى دائماً ما توجه النصيحة لإخوتها الصغار، لدرجة أننى أرى نفسى بمثابة والدتهم فى أوقات كثيرة».

وكشفت هبة عبدالغنى عن المشهد الأقرب لها فى المسلسل قائلة: لحظة ظهورى بالمسلسل كانت أول مشهد قمت بتصويره، وكان أول مشهد تم عرضه بالأحداث، وتحديداً حينما كانت «حسنة» تقوم بخياطة ملابس، و«محارب» يقف أمام المرآة يتحدث عن البنات اللاتى يراهن عند البحر.

أحمد أمين أضاف لـ«عرفات» مساحة من التأمل و«الخولى»: قدم شخصية ممتعة.. واستمتعت بالكواليس مع «عبدالوهاب»

وأكدت هبة عبدالغنى أن الفنان أحمد أمين فاجأ الجميع بأدائه لشخصية «عرفات»، لأنه ذهب بها لمكان جميل، بحسب قولها، متابعة: «أحمد أمين شخص هادئ الطباع وقليل الكلام وأضاف لعرفات تأملاً كبيراً بالشخصية، فقد كنت أقف فى الكواليس لأستمتع بمشاهده، كما أن الفنان رياض الخولى قدم شخصية ممتعة، وقد استمتعت بالكواليس مع فتحى عبدالوهاب، لأنه فنان من طراز فريد وممتع للغاية».

هبة عبدالغنى: لم أتردد فى الظهور كضيفة شرف بـ«سوتس بالعربى»

وعن مشاركتها كضيفة شرف فى مسلسل «سوتس بالعربى» قالت: «أراها مشاركة لطيفة وطلَّة خفيفة على الجمهور، وهذا أمر ممتع، ولم أتردد فى المشاركة عندما عرض علىَّ الدور من قِبل المخرجة مريم الأحمدى، والوجود مع النجم آسر ياسين وصبا مبارك وكذلك الشركة المنتجة أحدث فارقاً بالنسبة لى، وكنت سعيدة للغاية».