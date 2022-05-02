أمطار متفرقة ورياح محملة بالأتربة في أول أيام عيد الفطر بالغربية (فيديو)

شهدت مدينة طنطا وعدد من المدن والمراكز تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في أول أيام عيد الفطر المبارك، مصحوبة برياح وسط حالة من الاستعدادات الكبرى من قبل الأجهزة التنفيذية للتعامل بشكل فوري مع أي طوارئ في الطقس.

فتح الحدائق والمنتزهات أمام المواطنين

من جانبها فتحت الحدائق والمنتزهات في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أبوابها أمام المواطنين من الصباح، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، لمنع ما يعكر صفو الاحتفالات والتعامل مع الشكاوى بشكل فوري، وسط توافد العائلات والأسر وعشرات المواطنين على كورنيش طنطا وكورنيش كفر الزيات، نهر النيل فرع رشيد، وفي مدينة زفتى وسمنود فرع دمياط، وذلك للاحتفال بإجازة عيد الفطر في أول الأيام.

تأمين الاحتفالات

تشهد شوارع وميادين مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية حالة من الاستنفار الأمني وانتشار الأكمنة الثابتة والمتنقلة ودوريات سيارات الشرطة، وذلك لتأمين احتفالات المواطنين في إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع ما يعكر صفو الاحتفالات، والتصدي لاي محاولات تحرش، او مضايقات للفتيات، الى جانب انتشار أكمنة وسيارات إدارة مرور الغربية على الطرق الرئيسة والفرعية الواصلة بين مدن ومراكز وقرى المحافظة من أجل تسهيل عملية مرور السيارات ومنع التكدس.

ويواصل رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية المرور على الحدائق والمنتزهات لمتابعة الاحتفالات والتعامل مع الشكاوى بشكل فوري، ورفع الإشغالات ومخلفات القمامة أولا بأول، مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة لاستقبال شكاوي المواطنين والتصدي لأي محاولات تعدي على الأراضي الزراعية.