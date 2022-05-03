قبل افتتاحها.. التفاصيل الكاملة حول بحيرة «عين الحياة» عقب تطويرها

كشف المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق «مثلث ماسبيرو والمواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر»، أن بحيرة عين الصيرة «عين الحياة»، تم الانتهاء من تطويرها بنسبة 100 %، وتم تسليمها لشركة التشغيل، كي تقوم بتشغيلها خلال الفترة المقبلة.

افتتاحها قريبًا أمام الجمهور وتحديد رسوم دخول رمزية

وأشار «الغمراوي» خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن بحيرة عين الصيرة «عين الحياة»، يجري افتتاحها قريبًا أمام الجمهور، من خلال تحديد رسوم دخول رمزية، تناسب جميع الفئات.

وأضاف رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر، أن مشروع تطوير بحيرة «عين الحياة»، عين الصيرة عبارة عن ممشى سياحي بطول 2500 متر، يتخلله أماكن جلوس لكبار السن، ويحيط الممشى بالبحيرة بأكملها من الخارج، وبجواره اللاند سكيب.

وأوضح «الغمراوي» أن أعلى مكان بمحيط البحيرة، يضم 3 مطاعم، كي يستطيع الجالس داخلها رؤية البحيرة والمتحف أيضا، وعلى يمين ويسار البحيرة، تتواجد الكافيهات والأكشاك التجارية، التي ستوفر أكلات «تيك أواي»، والمشروبات الساخنة والباردة، لزوار البحيرة.

منطقة ألعاب «كيدز إيريا»

وأشار إلى أن أطراف البحيرة تضم 4 دورات مياه مجمعة لخدمة الزوار، وخزانات ري وخزانات حريق، إضافة إلى شبكات ري وشبكات حريق مؤمنة، لتأمين المشروع، وسيتم توفير منطقة ألعاب «كيدز إيريا»، لتكون جاهزة فور الافتتاح.

كما أوضح رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر، أن بحيرة عين الحياة تتوسط جزيرة الشاي، المصنوعة من أجود أنواع الأخشاب البلاستيكية المقاومة للعوامل الجوية، والتي تجعل الجالس داخلها، يرى كافة أرجاء البحيرة، والمتحف، إضافة إلى النوافير المائية داخل البحيرة.

كما تم توفير مناطق انتظار سيارات، تسهيلا على الزوار، بجانب توفير أكثر من بوابة للدخول، منعا للتكدس أثناء دخول أو خروج الزوار، حيث بلغت نسبة إنجاز بحيرة عين الصيرة 100%، ولكن لم يتم تحديد موعد افتتاح البحيرة أمام الجمهور حتى الآن.