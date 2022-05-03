مقتل شاب بطلقات نارية في ثاني أيام العيد بقنا.. والتحريات: خلافات قديمة

لقي شاب مصرعه بطلقات نارية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بسبب خلافات قديمة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بها طلق ناري، بطريق قرية الجبيل بقنا.

مقتل أربعيني بسبب خلافات قديمة

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة «عادل. ع» 40 عاما، ملقاة بطريق الجبيل في دندرة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن خلافات قديمة بين المجني عليه وآخرين، وراء ارتكاب الجريمة، وجار ضبط المتهم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.