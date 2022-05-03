إصابة 3 أشخاص في انقلاب «توكتوك» على طريق المحمودية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب مركبة «توكتوك» قبل قليل، على طريق محور المحمودية باتجاه مركز رشيد في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بانقلاب «توكتوك» على طريق المحمودية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع انقلاب «توكتوك» على طريق محور المحمودية، ويجري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «علاء فضل عبد المقصود»، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، و«سيف علاء فضل»، 6 سنوات، مصاباً بكدمات وجروح قطعية في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد عبد العزيز حامد»، 12 سنة، مصاباً بكسر في الحوض ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز الدلنجات.

نقل 3 مصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وشهد طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، صباح اليوم، حادث انقلاب «توكتوك»، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.