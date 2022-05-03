مصرع 4 فتيات من عائلة واحدة غرقا في ترعة بسوهاج: «كانوا بيغسلوا الملابس»

لقيت 4 فتيات من عائلة واحدة، مصرعهن اليوم الثلاثاء، غرقا في ترعة الفاروقية بقرية العيساوية شرق محافظة سوهاج، وتتراوح أعمارهن بين 11 و13 عاما، وتكثف قوات الإنقاذ من جهودها لانتشال جثامين الفتيات.

بلاغ بغرق 4 فتيات في ترعة الفاروقية بأخميم

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من العميد شريف إسماعيل مأمور مركز شرطة أخميم، بغرق 4 فتيات بترعة الفاروقية بناحية قرية العيساوية شرق بمركز أخميم.

انتقال قوات الأمن والإنقاذ لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة أخميم، والرائد محمد حسان معاون أول المباحث، والنقيب السيد عبد الرؤوف الزيادي، لموقع الحادث لمتابعة الوضع والوقوف على انتشال جثامين الفتيات.

وتبذل قوات الإنقاذ بمحافظة سوهاج الجهود لانتشال جثث الأربع فتيات بعدما لقين مصرعهن غرقا داخل ترعة الفاروقية أثناء غسيل الملابس كما اعتادت نساء القرية على هذا الأمر بناحية قرية العيساوية شرق بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

غرق 3 فتيات بعد محاولة إنقاذهن للفتاة الرابعة

وبدأت الواقعة بغرق إحدى الفتيات في الترعة، وعندما حاولت الفتيات الثلاثة إنقاذها غرقن معها، ليفاجئ الأهالي بغياب الأربع فتيات واكتشاف غرقهن داخل ترعة الفاروقية واختفاء جثثهم، فتم إخطار مركز شرطة أخميم، ووحدة الإنقاذ النهري، لمحاولة انتشال الجثث بمساعدة الأهالي.