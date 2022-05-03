موسيقار «الاختيار 3»: كنا في مسؤولية ضخمة.. ولم نفقد الجانب الإنساني

كشف خالد الكمار، موسيقار مسلسل الاختيار3، كواليس العمل، إذ ذكر أن هذا العمل كان تحدي كبيـر للغاية بالنسبة له، وتحدث معه المخرج بيتر ميمي في البداية وشرح له بعض المعلومات عن العمل: « بيتر ميمي حكالي عن الموضوع، لإننا عملنا الاختيار 2، لما كلمني عن الجزء الثالث، وحكالي القصة من بره بدون الدخول في أي تفاصيل ليها، اترعبت جدا، وحسيت أنها مسؤولية كبيرة أوي، كان أول رد فعل عندي، قولتله أنت متأكد أنك عاوزني أنا اللي أعمل كده، لأنها مسؤولية ضخمة جدًا».

بيتر ميمي عرض عليه العمل منذ نوفمبر الماضي

وأضاف «الكمار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «لايت شو»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن بيتر ميمي عرض عليه العمل منذ شهر نوفمبر الماضي: «قالي معانا وقت نجرب ومعانا وقت نعمل كل حاجة وخد وقتك»، ثم بعد ذلك بدأوا في الحديث عن التفاصيل، وأن تكون الموسيقى التصويرية للمسلسل «مصرية جدًا» ويكون بها طابع عسكري، لكن في نفس الوقت لا تفقد الجانب الشاعري أو الإنساني بها: « قالي عاوزين موسيقى تعطي إحساس بالحسم والجدية يعني، وفيها جزء شاعري».

المسلسل كان به جمل يتم تغييرها حتى قبل رمضان بأيام

وأوضح موسيقار مسلسل الاختيار3، أن المسلسل كان به جمل يتم تغييرها حتى قبل رمضان بأيام: « في الطبيعي المسلسلات اللي هي 30 حلقة، بيحصل أني بقعد مع المخرج ويبعت لي كام حلقة من المسلسل أقراه ويبعت لي عدة مشاهد، لأنهم مش بيصوروا بالترتيب، مش شرط يكون كلهم من نفس الحلقة، ويقولي ده شكل المسلسل وده إيقاعه وده المود بتاعه العام، وهكذا، ويقولي عاوز تيمة لشخصية معينة، تيمة للتحقيقات، تمية للمطاردات، وهكذا».