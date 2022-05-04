عاجل.. مقتل شاب ثاني أيام العيد بالطالبية: أصحابه ضربوه بمطواة في قلبه

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لطعنات قاتلة أودت بحياته، خلال مشاجرة جمعته مع إثنين من أصدقائه في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتوفى كان على خلاف مع إثنين من أصدقائه بسبب معاملات مالية، وأن تلك الخلافات تجددت ثاني أيام عيد الفطر فاعتدى عليه المتهمان بالضرب بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته.

خلافات قديمة

كما أفادت تحريات العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، بأن المتهمين تربصا بالمجني عليه وافتعلا معه المشاكل بسبب خلافات قديمة بينهم، وعندما بدأ المجني عليه في مقاومتهما والدفاع عن نفسه اعتديا عليه بمطواة كانت مع أحدهما، بينما تمكن الآخر من شل حركته وقت تنفيذ الجريمة التي انتهت بقتل الشاب.

القبض على المتهمين

وتمكنت قوة أمنية قادها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه؛ لبيان أسباب وفاته رسميًا.