إعدام 250 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 116 محضرا بدمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقسم الوقائي بمديرية الصحة بدمياط، حملات مكثفة لمراقبة الأغذية على الأسواق وأماكن بيع وعرض وتصنيع الأطعمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

التأكد من سلامة وجودة الأغذية

وكلف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، فرق من مراقبي الأغذية للمرور اليومي للتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة للجمهور حيث جرى المرور على عدد 106 منشآت كان بيانها كالتالي:

منشآت تدار بدون ترخيص عددها 39 منشأة، منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة بعدد 5 منشآت، وجرى تحرير 116 محضرًا جنح صحية، وإعدام أغذية فاسدة بإجمالي 250 كيلو «فساد وتغير في الخواص الطبيعية».

سحب 181 عينة

وسحبت الحملة عينات لأغذية للتأكد من صلاحيتها بمقدار 181عينة «معظمها أسماك مملحة ومدخنة وكعك وحلوى العيد».

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى فرق من مراقبي الأغذيه للمرور اليومي للتأكد من سلامة وجودة الأغذية المقدمة للجمهور، ومازالت حملات مراقبة الأغذية مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

تحرير 61 محضرًا تموينيًا

وفى سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة موسعة صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز فترة الأعياد تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأسفرت الحملات التموينية بقيادة المحاسب علي الغزاوي وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر بالمحلات العامة وتم التحفظ على 40 كيلو تحت تصرف النيابة العامة.

كما جرى تحرير محضر تجميع بطاقات بأحد المخابز البلدية، بعدد 19 بطاقة تموينية والتحفظ عليها والإحالة للنيابة العامة للتصرف، وتحرير محضر نقص وزن خبز يستحق عنها فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، وكذلك 4 محاضر عدم وجود سجلات بالمخابز، و4 محاضر لمناديب توزيع غاز بدون إعلان عن الأسعار، و3 محاضر استعمال أكياس سوداء، وكذلك محضرين عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، و21 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و16 محضر عدم حمل شهادة صحية بإجمالي عدد 61 محضرًا تموينيًا.