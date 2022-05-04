سداد 74 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز

في إطار توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر، وتم سداد مبلغ 74 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز «1-2-3 مايو 2022» لأصحاب المخابز.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد قامت يوم وقفه عيد الفطر المبارك، الأحد الموافق 1 مايو 2022 بسداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل «28-29-30 إبريل 2022» بقيمة 68.2 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.