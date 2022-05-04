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«النقل» تحذر المواطنين من اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه

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توفيق شعبان
02:24 م | الأربعاء 04 مايو 2022
حملة التوعية

حملة التوعية

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

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بقلم توفيق شعبان