مقتل وإصابة شخصين على يد سائق «توكتوك» بسبب الكلاكسات في الدقهلية

لقي عامل مصرعه قبل قليل، متأثراً بإصابته بعدة طعنة نافذة في البطن، فيما أصيب صديقه بعدة طعنات، على يد سائق «توكتوك»، في قرية «بهوت»، التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، بعد تطور الخلافات بينهم خلال قيام المجني عليهما بالعودة من الأرض الزراعية خاصتهما، وقيام المتهم باستقلال مركبة «توكتوك»، وإطلاق آلة التنبيه «الكلاكسات» بشكل مزعج، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة، وقيام المتهم بطعنهما بسلاح أبيض «سكين»، مما تسبب في مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وصول جثة هامة ومصاب لمستشفى نبروه

تبلغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة، وصول إشارة من مستشفى نبروه المركزي، باستقبال شخصين إحداهما جثة هامدة، والآخر مصاباً بعدة طعنات متفرقة، ادعاء مشاجرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى المستشفى، وبالفحص تبين وصول كل من «عبد الهادي علي أحمد»، 28 سنة، مقيم بقرية «بهوت»، جثة هامدة، مصاباً بجرح نافذ أعلى البطن، مع خروج الأمعاء خارج البطن، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى، و«ذكي إبراهيم ذكي»، 52 سنة، مقيم بذات القرية، مصاباً بعدة جروح طعنيه عميقه أعلى الظهر من الناحية اليسرى ومنتصف وأسفل الظهر، وأجرى أطباء مستشفى نبروه المركزي الإسعافات الطبية اللازمة لعلاجه.

تفاصيل مشاجرة بسبب «الكلاكسات» في الدقهلية

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين المتهم والمجنى عليهما، أثناء عودتهما من الأرض الزراعية خاصتهما، أثناء استقلال المتهم «توكتوك»، وإطلاق «الكلاكسات» بشكل كثيف، وعند معاتبة المجني عليهما له نشبت مشاجرة بين الجانبين، استل المتهم على أثرها سكيناً وطعنهما عدة طعنات، وفر هارباً من مكان الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات، فيما تبذل الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم مرتكب الواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.