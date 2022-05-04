تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب أولى وثانية ثانوي: امتحان جديد مهم

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بأنه سيجري عقد امتحان تجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يومى 7 و8 مايو الجاري، بعد امتحان المواد خارج المجموع، كتجربة أخيرة للمنظومة الإلكترونية، مشددة على المدارس بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الخروج إلا بعد أداء الامتحان التجريبي.

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه يجب التشديد على المدارس بالتنبيه على طلاب الصف الأول الثانوي بالحضور يوم السبت المقبل، وطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد، وإحضار التابلت معهم لوجود تجربة امتحان.

الامتحان البديل يعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنه سيجري عقد امتحان بديل للطلاب المتعثرين الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني، مؤكداً أن الامتحان البديل يعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم ويبدأ اعتباراً من يوم 30 مايو المقبل.

أضاف وزير التربية والتعليم، في خطاب للمديريات، أن الامتحانات البديلة لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية، وكل قرارات الوزارة نهائية ولأسباب وجيهة، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والتحضير وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الامتحان البديل لا يعقد في نفس يوم الأساسي

قال «شوقي»، إنه لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت في المدارس المجهزة في ضوء كل الامتحانات التجريبية إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو «تهكير» التابلت، موضحاً أن الامتحان البديل لا يعقد في نفس يوم الامتحان الأساسي، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يسمى بسقوط السيستيم في المنصة الجديدة التي جرى اختبارها بعدد كبير من المرات بنجاح تام في المدارس المجهزة، واحتمال حدوث مشكلة تقنية هو 0%.