«التعليم» تعلن جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022: تنطلق السبت

انتهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري، وتعقد ورقياً لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية، وورقياً وإلكترونياً لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وفي لجان مؤمنة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.

«شوقي»: الامتحانات ستعقد وفق فلسفة التعليم الجديدة

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة عملت خلال الأيام القليلة الماضية، على الاستعداد بشكل جيد لموسم الامتحانات، موضحاً أن الامتحانات ستعقد وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم، وجرى التنبيه على جميع الإدارات بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

من جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن جميع مدارس المحافظة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار اليوم، لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان فوراً.

«سلومة»: امتحان تكميلي لأي طالب يتخلف بعذر مقبول

وأوضح «سلومة» لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من وضع وطباعة أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي حددتها الوزارة، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد يوم السبت المقبل ورقياً بالنسبة لطلاب الصف الخامس الابتدائي، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو حتى 12 من نفس الشهر، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات في الفترة من 8 إلى 12 مايو.

ووجه أشرف سلومة، بضرورة تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان، وتعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة، لافتاً إلى أنه سيجري عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين يتخلفوا عن أداء الامتحانات بعذر مقبول.

وفي سياق متصل، وجه عاطف إبراهيم مدير إدارة الدقي التعليمية، بسرعة الانتهاء من تجهيز القوائم الامتحانية والتشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إثارة قلق الطلاب والتنبيه على مسؤولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.