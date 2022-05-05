انهيار جزئي لمنزل بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

شهدت الوحدة المحلية بكفر داود بمركز السادات في محافظة المنوفية، انهيار جزئي لمنزل دوم خسائر في الأرواح.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان المنزل، وجري اتخاذ الإجراءات اللازمة والاطمئنان على الأهالي.

انهيار جزئي لمنزل في المنوفية

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أنه جرى التعامل الفوري واستدعاء قسم شرطة السادات، وإدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات والإدارة الهندسية، ولجنة والمنشئات الآيلة للسقوط، وجرى فصل الكهرباء والمياه لهدم المنزل، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف بيان الوحدة المحلية بمركز السادات، أنه لا يوجد خسائر في الأرواح، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالتعامل الفوري مع الأزمات والمخاطر والحوادث، في ظل تواجد السيد حسن عبدالعال، رئيس مركز ومدينة السادات، والمهندسة لبنى الجزار، نائبة رئيس المركز.