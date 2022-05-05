أسعار الذهب اليوم ترتفع 35 دولارا للأوقية.. وعيار 21 بـ1165 جنيها

ارتفع الذهب بنسبة 1% ليبلغ حوالي 1900 دولار للأوقية، اليوم الخميس، مقارنة بـ1865 دولاراً أمس الأربعاء، مواصلاً مكاسبه في الجلسة السابقة، بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للأمريكيين أن البنك المركزي سيفعل ما يلزم للحد من ارتفاع التضخم، مع الاعتراف بأن هذا قد يخاطر بألم اقتصادي.

ارتفاع أسعار الفائدة

ويوم أمس الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية متوقعة على نطاق واسع، وقال باول إن تحركات مماثلة كانت مطروحة على الطاولة لشهري يونيو ويوليو، كما أنه تراجع مقابل زيادة أكبر في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ما تسبب في تراجع عوائد الدولار والخزانة من الارتفاعات الأخيرة ودفع الطلب على الملاذ الآمن للسبائك.

تراجع الذهب في النصف الثاني

ويتوقع المحللون أن تضغط العائدات الحقيقية على أسعار الذهب في النصف الثاني من هذا العام، بينما يشيرون إلى أن المخاوف بشأن التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو قد توفر مخاطر صعودية في المدى القريب، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

توقعات بزيادة بعد عام

وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، وسط توقعات بأن يتم تداول الأوقية عند 1916.48 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من «تريدينج إيكونوميكس» بالنظر إلى المستقبل، على أن يجرى تداوله عند 1979.23 دولار في غضون 12 شهرًا.

عيار 21 سعره 1165 جنيها

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم الخميس، في محال الصاغة 1331 جنيها لعيار ذهب 24، وبلغ سعر عيار 21 نحو 1165 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 999 جنيها، بينما بيع الجنيه الذهب بسعر 9320 جنيها.