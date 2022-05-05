استمرار عمليات البحث عن جثمان «شادي» في ترعة كفر شكر.. غرق من 18 ساعة

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، وأهالي عزبة الجندي بكفر شكر، من جهودها للعثور على جثة الشاب «شادي»، والذي سقط في مياه النيل أثناء اصطياد السمك برفقة أصدقائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شهود يروون تفاصيل غرق شادي في القليوبية

وقال أهالي العزبة، إن «شادي» يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو الولد الوحيد لوالديه على 3 فتيات صغيرات، ووالده يعمل ممرضا في مستشفى الصحة النفسية، موضحين أنه طالب في الصف الثالث الإعدادي، وكان سيؤدي امتحان الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل.

وأضاف الأهالي أن الفقيد قبل الحادث بدقائق كان يصطاد السمك بصحبة أقرانه وأثناء لعبه معهم لأخذ صورة «سيلفي» انزلقت قدماه داخل المياه، ورغم إجادته السباحة حاول مقاومة المياه، ولكن قدر الله أن يغرق.

بلاغ بغرق الطالب شادي

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندي التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق شخص يدعى «شادي. م. ص»، 15 عامًا، طالب، بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندي التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، وجار أعمال البحث لانتشال الجثمان.