غرق طالب بمياه ترعة أثناء تشغيل ماكينة ري في الدقهلية

لقى طالب مصرعه غرقًا بمحافظة الدقهلية، بمياه ترعة «أم ياسين»، بعدما انزلقت قدماه بمياه الترعة أثناء قيامه بتشغيل ماكينة الري المثبتة على شاطئ الترعة المارة بقرية «أبو القراميط» مركز السنبلاوين، ولعدم إجادته السباحة، توفى غرقا، وانتشل الأهالي جثته، وجرى نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وصول جثة طالب مات غرقا لمستشفى السنبلاوين

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعو «يسري على أحمد علي أبو المعاطي» 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية «أبو قراميط» دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

والد الغريق: انزلقت قدماه أثناء تشغيل ماكينة ري

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والده المدعو «علي أحمد علي أبو المعاطي» 41 مزارع، ومقيم بذات القرية قرر، في محضر الشرطة، بأنه أثناء تشغيل نجله ماكينة الري خاصته، والمتواجدة على شاطئ ترعة «أم ياسين» المارة بالقرية، انزلقت قدماه، وسقط بمياه الترعة، ولعدم إجادته السباحة توفى غرقًا، وانتشله في حينه بمساعدة الأهالي، ونقله إلى المستشفى ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى، يفيد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8512 لسنة 2021 إداري مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.