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عاجل.. مصرع 3 طلاب سقطت سيارتهم في ترعة بأشمون

كتب:

إبراهيم الديهي
11:51 ص | الخميس 05 مايو 2022
سيارات إسعاف - أرشيفية

سيارات إسعاف - أرشيفية

لقي 3 شباب مصرعهم في حادث مروّع بعد سقوطهم بسيارة في ترعة النعناعية التابعة لمركز أشمون في المنوفية، وجرى انتشال الجثامين ونقلهم إلى مستشفى أشمون العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء الطلاب المتوفين في حادث المنوفية 

وأكدت مصادر أمنية وطبية، أن الشباب الثلاثة المتوفين في الحادث هم «يوسف حسن شوقي» طالب في الصف الثاني بكلية الطب، و«أحمد علاء الدين عطا» طالب بكلية حاسبات ومعلومات، و«حسن ماهر» طالب بكلية الطب، وجرى نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

إخطار بسقوط سيارة في ترعة النعناعية

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث ومصرع 3 شباب سقطوا بسياراتهم في ترعة النعناعية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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